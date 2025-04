Microsoft stworzył miniaturowy LLM. Odpalisz go nawet na CPU

Badacze z Microsoftu zaprezentowali BitNet b1.58 2B4T - otwartoźródłowy, jednobitowy model językowy o dwóch miliardach parametrów trenowany na czterech bilionach tokenów. Jego największą zaletą jest wyjątkowa lekkość, bowiem do działania wystarcza zwykły procesor. Opisywany LLM płynnie uruchamia się nawet na układzie Apple M2 .

Wymagania sprzętowe są śmiesznie niskie

BitNet wykorzystuje wagi jednobitowe, które przyjmują tylko trzy wartości (‑1, 0, +1). W porównaniu z popularnymi 32‑ lub 16‑bitowymi formatami zmiennoprzecinkowymi oznacza to drastyczne oszczędności pamięci, a co za tym idzie mniejszy pobór mocy i niższe wymagania obliczeniowe. Prostota takiego zapisu kosztuje nieco precyzji, jednak twórcy zrekompensowali to gigantycznym zbiorem treningowym obejmującym równowartość ponad 33 milionów książek.