Afera z filmem na YouTube. Duży kraj żąda odszkodowania

Jimmy Donaldson, bo tak naprawdę nazywa się Mr Beast to YouTuber, który stworzył na bazie swojego kanału YouTube prawdziwe imperium. Jego słynne reality show oraz produkty spożywcze znane są na całym świecie.

Wiele hałasu o czekoladę

Tym razem, jednak czekają go nie lada kłopoty. Meksyk domaga się odszkodowania od jego firmy produkującej smakołyki. Meksykański instytut archeologii i historii oskarża go o bezprawne wykorzystanie zdjęć starożytnych stanowisk do reklamy marki czekolady.