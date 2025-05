Dramat Lenovo: Zysk kwartalny o aż 64% w dół

Zapaść pomimo wzrostu obrotów

Co przy tym ciekawe (i optymistyczne), przychody kwartalne za ostatni kwartał fiskalny wzrosły o imponujące 23% rok do roku, do poziomu 16,98 miliarda dolarów, wyraźnie przebijając prognozy rynkowe. Cóż takiego więc się stało, że biznes Lenovo aż tak bardzo stracił na rentowności?