Unia Europejska z nowym pomysłem. Chodzi o satelity

SpaceX już od lat zajmuje coraz większe połacie naszej orbity swoimi satelitami. Europa nie chce być uzależniona od amerykańskich konstelacji i planuje stworzyć własną sieć.

Na naszej orbicie zaczyna robić się coraz tłoczniej. Oprócz tysięcy elektrośmieci coraz większą przestrzeń zajmują satelity, w tym te odpowiedzialne za Internet satelitarny Starlink. Okazuje się, że Europa nie chce opierać się na amerykańskiej infrastrukturze i zaczęła błyskawiczny proces wdrażania własnych rozwiązań.

Europa chce stworzyć własny system satelitarny

Komisja Europejska wystosowała apel do prywatnych przedsiębiorstw o pomoc w stworzeniu przyszłych konstelacji europejskich satelitów. Odpowiedzią na odzew jest partnerstwo takich podmiotów jak Airbus Defense and Space, Eutelsat, SES, Thales Alenia Space, Orange, Deutsche Telekom, Hispasat, OHB, Hisdesat i Telespazio w celu zrealizowania projektu IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite).

W efekcie już w niedalekiej przyszłości mogą powstać pierwsze europejskie satelity zapewniające połączenie internetowe. Szacunki Unii Europejskiej wskazują, że realizacja projektu będzie kosztować ponad 6 miliardów Euro i związek liczy na to, że infrastruktura będzie działać już w 2027 roku. Sama UE przeznaczy na ten cel 2,4 miliarda Euro. Reszta finansowania będzie pochodziła od Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz od prywatnych inwestorów.

Iris2 będzie kompatybilny z dotychczasowymi systemami wysłanymi na orbitę przez Europę. Mowa tu między innymi o konstelacji Galileo, składającej się z 24 satelitów oraz o systemie Copernicus.

Źródło zdjęć: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Space.com