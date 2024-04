Sensacja na Marsie. To mogą być ślady życia

Łazik Curiosity wykrył tajemniczy strumień gazu pochodzący z krateru Gale. Pojawia się on o różnych porach dnia i zmienia się sezonowo. Naukowcy mają hipotezę na temat tego co go blokuje. Sam metan może być śladem życia na Czerwonej Planecie.

Gazem wydostającym się z krateru Gale okazał się być metan. Powstaje on w przyrodzie w wyniku beztlenowego rozkładu szczątków roślinnych. Jest on także gazem wydalanym przez zwierzęta podczas trawienia pokarmu. Wiele wskazuje na to, że jest on ukryty pod powierzchnią Marsa. Gaz ma być powstrzymywany przez podziemne złoża soli, które przepuszczają go tylko przy wyższej temperaturze. Jego źródło w przypadku Marsa nadal pozostaje tajemnicą.

Co się chowa pod skorupą?

W eksperymentach laboratoryjnych, które naśladują warunki marsjańskiej gleby, naukowcy byli w stanie symulować to, co może się tam dziać. Przez długi czas sole wypływają głęboko spod skalistej, zapylonej powierzchni planety znanej jako regolit. Sole te nazywane są nadchloranami i są występują w sporej ilości w lodzie uwięzionym na Marsie. Lód ten jednak stopniowo paruje, pozostawiając przy tym trochę nadchloranów w regolicie, tworząc swego rodzaju skorupę blokującą przepływ metanu.

"Na Marsie taki proces może zachodzić naturalnie przez długi czas w płytkich regionach wiecznej zmarzliny i może być możliwe, że w górnej warstwie zgromadzi się wystarczająca ilość soli, aby utworzyć uszczelnienie" - napisali naukowcy stojący za nowym badaniem, które zostało opublikowane w czasopiśmie JGR Planets – donosi Daily Mail.

Według przypuszczeń naukowców sama skorupa nie jest duża. Ma prawdopodobnie około dwóch centymetrów grubości. Badacze sugerują kolejne pomiary, które mogłyby pomóc potwierdzić ich hipotezę. To między innymi pomiar metanu gdy łazik dociera do miejsca o dużej zawartości soli (takich jak żyły solne) lub próba przeanalizowania składu powietrza podczas wiercenia w bogatej w sól powierzchni.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Lubo Ivanko

Źródło tekstu: DailyMail