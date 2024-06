ISS i Starliner w niecodziennym towarzystwie. Wyjątkowe nagranie

Niezwykła fotografia, którą pochwalił się Matthew Dominick, przebywający na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej od marca tego roku, na pierwszym planie przedstawia charakterystyczną kapsułę Starliner. Nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie zorzowy "ogon" skrywający się na drugim planie.

Przebywający w kosmosie Matthew Dominick nagrał także film ukazujący przelot ISS nad spektaklem w postaci zorzy polarnej. Przy robieniu fotografii dopisało mu trochę szczęścia – po pierwsze pierwotnie kapsuła Starliner powinna już była wrócić na Ziemię. Po drugie, przelot nad zorzą świetnie zgrał się z jej umiejscowieniem przy Stacji. Film został nagrany i udostępniony przez kosmonautę na platformie X/Twitter. Kosmonauci mają własne łącze internetowe, co pozwala im publikować różne materiały na bieżąco w sieci.

Timelapse video of aurora streaming behind Starliner taken from a Dragon window with Butch and Suni in the window of Starliner. Their flashlights light up the cabin.



0.5 second interval, f 1.4, 6400 ISO, 1/4 second exposure, 24mm lens. pic.twitter.com/gZuxYZu0Af