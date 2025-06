BlueBON – polsko-koreański satelita na straży klimatu

Po pomyślnym zakończeniu fazy uruchomienia i testów, BlueBON rozpoczął regularną pracę. Misja jest realizowana przez polską firmę SatRev we współpracy z południowokoreańskim TelePIX, który odpowiada za optyczny ładunek wielospektralny oraz oprogramowanie satelitarne Blue Carbon AI – BlueSCOPE . Satelita jest zarządzany z centrum kontroli we Wrocławiu, korzystając z własnych stacji naziemnych SatRev oraz stacji w Szwecji i RPA, które przesyłają dane w paśmie X.

Głównym celem misji BlueBON jest monitorowanie „błękitnego węgla” – czyli procesu pochłaniania i magazynowania dwutlenku węgla przez morskie ekosystemy, takie jak namorzyny, trawy morskie i mokradła. Dzięki autorskiemu algorytmowi TelePIX, satelita może precyzyjnie oceniać stan tych ekosystemów, co jest kluczowe dla walki ze zmianami klimatu. Planowany czas działania BlueBON na orbicie to trzy lata .

Projekt BlueBON to nie tylko nowoczesny satelita, ale też platforma do rozwoju nowych rozwiązań technologicznych w SatRev i TelePIX. To także przykład pogłębiającej się współpracy Polski i Korei Południowej w sektorze kosmicznym i technologicznym. BlueBON pokazuje, jak ważna staje się suwerenność technologiczna i szybki dostęp do własnych danych w dzisiejszym świecie.