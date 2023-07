Orbita okołoziemska to śmietnik. Przyszłe misje kosmiczne są zagrożone

Coraz tłoczniej robi się na niskiej orbicie okołoziemskiej, czyli tam, gdzie znajduje się zdecydowana większość satelitów wysłanych przez człowieka. Muszą one robić coraz więcej manewrów, by uniknąć kolizji, a w przyszłości mogą stać się problemem dla przyszłych misji kosmicznych.

Nie da się ukryć, że w ciągu ostatnich lat przedsiębiorstwa przemysłu kosmicznego wysyłają coraz więcej obiektów na orbitę wokół Ziemi. Niekwestionowanym liderem jest tutaj SpaceX, firma Elona Musk, która stoi za realizacją projektu internetu satelitarnego Starlink. Ich celem jest zapewnienie szybkiego łącza internetowego w każdym zakątku Ziemi. W tym celu potrzebują prawdziwej armii satelitów, co w przyszłości może stać się problemem.

Setki tysięcy manewrów, by uniknąć kolizji

SpaceX złożył raport do Federalnej Komisji Łączności, w którym poinformował, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, satelity Starlink musiały wykonać 25 tysięcy manewrów w celu uniknięcia kolizji. Warto odnotować, że od 2019 roku SpaceX wykonał 50 tysięcy takich manewrów, czyli połowa z tej liczby pochodzi z ostatniego półrocza.

Aktualnie na orbicie okołoziemskiej znajduje się ponad 4000 satelitów Starlink, a przecież Elon Musk nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W ciągu najbliższych lat SpaceX chce zwiększyć tę liczbę do 12 tysięcy satelitów, a finalnie mówi się o nawet o 42 tysiącach. Jeżeli taka tendencja wzrostowa zostanie utrzymana, to już za kilka lat satelity będą musiały wykonać łącznie nawet milion manewrów na pół roku w celu uniknięcia kolizji.

Takie zagęszczenie sprawia, że nie tylko ciężej będzie uniknąć kolizji, lecz gdy do niej już dojdzie, będzie dużo większa szansa na to, że odłamki uderzą i uszkodzą kolejne obiekty, tworząc swoistą reakcję łańcuchową. Bez skutecznego sposobu na pozbywanie się śmieci z niskiej orbity okołoziemskiej może dojść do sytuacji, w której kontynuowanie misji kosmicznych stanie się niemożliwe.

