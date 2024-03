NASA: Jest tam wystarczająco tlenu dla miliona osób

NASA bada księżyce orbitujące wokół Jowisza. Okazuje się, że na jednym z nich jest tyle tlenu, by przez jeden dzień podtrzymać życie około miliona osób.

Księżyce Jowisza od dekad budzą ciekawość wśród naukowców. Eksperci podejrzewają, że pod lodowymi powierzchniami niektórych z nich mogą panować warunki do kształtowania się i przetrwania życia. Sonda Juno wysłana w 2011 roku, by zbadać fenomen księżyców Jowisza, dostarczyła nam właśnie ciekawych informacji. Okazuje się, że jeden z nich wytwarza całkiem spore ilości tlenu.

Dużo tlenu na Europie. Wystarczy dla miliona osób

Na początku tygodnia NASA udostępniła ciekawy raport dotyczący odkryć dokonanych przez sondę Juno. Okazuje się, że w ciągu 24 godzin na powierzchni Europy produkowane jest 1000 ton tlenu. Jest to jednak o wiele mniej, niż początkowo zakładano. Do takich wniosków doprowadziły naukowców pomiary odgazowania wodoru z lodowej powierzchni księżyca. Dane zebrano poprzez znajdujący się w sondzie Juno instrument JADE (Jovian Auroral Distributions Experiment).

Okazuje się, że na Europie produkowanych jest jedynie 12 kilogramów tlenu na sekundę. Poprzednie szacunki były mniej dokładne i wskazywały, że produkcja tlenu na księżycu Jowisza wynosi od kilku do nawet 1000 kilogramów na sekundę.

Kiedy misja NASA Galileo przeleciała obok Europy, otworzyło nam to oczy na złożoną i dynamiczną interakcję, jaką Europa ma ze swoim otoczeniem. Juno umożliwiła bezpośredni pomiar składu cząstek wyrzucanych z atmosfery Europy i nie mogliśmy się doczekać, aż będziemy mogli dalej zajrzeć za zasłonę tego fascynującego wodnego świata. Ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że obserwacje Juno pokażą nam tak duż e ograniczenie ilości tlenu wytwarzanego na lodowej powierzchni Europy

- powiedział Jamey Szalay z Uniwersytetu Priceton.

Jeżeli na Europie rzeczywiście istnieje życie, są to najprawdopodobniej proste formy, jak mikroorganizmy. Jednak, jeżeli istnieją, kryją się pod grubą lodową skorupą Europy. Naukowcy nie mogą się już doczekać, by pod nią zajrzeć. Pod koniec 2024 roku zostanie wystrzelona sonda Europa Clipper, która dotrze na miejsce około 2030 roku. Statek zostanie zaopatrzony w 9 instrumentów, które pozwolą rozstrzygnąć, czy na Europie rzeczywiście panują warunki dogodne do powstania życia.

