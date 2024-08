Kosmiczna żaglówka rozświetli niebo nad Polską

Dziś wieczorem nad Polską będzie można zaobserwować przelot nowatorskiego żagla słonecznego ACS3 (Advanced Composite Solar Sail System), który z pewnością przyciągnie uwagę miłośników astronomii.

Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) to projekt NASA, który ma na celu zbadanie alternatywnych metod napędu w przestrzeni kosmicznej. Żagiel słoneczny, którego powierzchnia wynosi 80 metrów kwadratowych, wykorzystuje ciśnienie promieniowania słonecznego do poruszania się. Eliminuje to potrzebę korzystania z tradycyjnego paliwa chemicznego. To przełomowe rozwiązanie może zrewolucjonizować sposób, w jaki eksplorujemy Układ Słoneczny.

Satelita z żaglem ACS3 został wyniesiony na orbitę w kwietniu tego roku, jednak dopiero teraz, po kilku miesiącach, żagiel został w pełni rozłożony. To odbywające się kilkanaście godzin temu wydarzenie sprawia, że możemy spodziewać się wyjątkowych zjawisk na niebie. Powierzchnia żagla może odbijać światło słoneczne, co znacznie zwiększy jasność satelity. Możliwe, że będzie on emitował flary, czyli krótkotrwałe, intensywne rozbłyski światła, co może dodatkowo uatrakcyjnić obserwację.

Przelot żagla słonecznego ACS3 nad Polską odbędzie się dziś wieczorem (30 sierpnia 2024 roku), między godziną 21:11 a 21:25. Satelita wyjdzie z cienia Ziemi w konstelacji Strzelca, następnie przeleci przez konstelacje Orła, Herkulesa i Smoka, by zniknąć na północnym horyzoncie. Dzięki temu, że ACS3 znajduje się około 1000 km nad powierzchnią Ziemin, dzięki czemu przelot będzie można obserwować z całego kraju, a różnice w trasie nie powinny być bardzo duże.

Co ciekawe, ze względu na wysokość orbity, żagiel będzie poruszał się dość wolno. Przelot przez całe widoczne niebo potrwa prawie 15 minut. To niemal dwa razy tyle, ile wynosi przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: Z głową w gwiazdach / Facebook