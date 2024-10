Sensacja na Marsie. Wygląda jak ludzka głowa

Łazik Perseverance dokonał nietypowego odkrycia na powierzchni Marsa. Na Czerwonej Planecie znajduje się coś, co wygląda jak ludzka głowa.

Wiecie, czy jest pareidolia? To bardzo ciekawe zjawisko. Polega ono na dopatrywaniu się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach. To np. podobizna Jezusa na drzewie lub chmura, która przypomina słonia lub lwa. Właśnie z tym mamy do czynienia w przypadku najnowszych zdjęć z Marsa, wykonany przez Łazik Perseverance. Tym razem znalazł on ludzką głowę.

Ludzka głowa na Marsie

Zdjęcie zostało wykonane 27 września 2024 roku. Na wydawałoby się zwykłym zdjęciu skał na powierzchni Czerwonej Planety da się dostrzec pewien szczegół. Jedna z formacji swoim kształtem przypomina ludzką głowę. Widać na niej oczodoły, łuk brwiowy, nos, a nawet usta.

Tego typu skała nie jest niczym nowym na Marsie. Sami kilkukrotnie pisaliśmy o skałach, które przypominały kraba, niedźwiedzia, a nawet szkielet czegoś, co można określić mianem smoka. Podobne twory powstają całkowicie przypadkowo. To my, za sprawą pereidolii, widzimy w nich znane nam kształty.

Tymczasem nie ma aktualnie żadnych dowodów na istnienie życia na Marsie, a przynajmniej tego inteligentnego i zaawansowanego. Naukowcy liczą, że dalsze badania pozwolą odkryć istnienie prostych form życia, ale do tego też jeszcze jest daleko.

