MaiaSpace – europejska rewolucja w rakietach wielokrotnego użytku

Rakieta Maia – szybki rozwój i ekologia

MaiaSpace powstała w 2022 roku i od początku działa dynamicznie. Firma buduje dwustopniową rakietę o wysokości 50 metrów , która będzie dostępna w wersji zarówno wielokrotnego , jak i jednorazowego użytku. Kluczowym elementem jest możliwość odzyskania pierwszego stopnia , który ma lądować na barce na Atlantyku – podobnie jak robi to SpaceX. Rakieta ma wynosić od 500 kg do 4 ton ładunku na różne orbity, a docelowo wykonywać nawet 20 startów rocznie .

Co ważne, MaiaSpace stawia na ekologię: rakieta korzysta z silników Prometheus napędzanych ciekłym bio-metanem i tlenem, co pozwala znacząco ograniczyć emisję CO₂ w porównaniu do tradycyjnych paliw rakietowych. Dodatkowo, firma inwestuje w rozwój lokalnej produkcji biometanu i wykorzystuje transport morski zasilany energią wiatrową, by przewozić rakiety do Gujany Francuskiej, skąd będą startować.