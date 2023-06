Sądzisz, że nie ma nic gorętszego od Słońca? Mylisz się

Obiekt krążący wokół białego karła, oddalony o 1400 lat świetlnych kwestionuje wyobrażenia o tym, co jest możliwe we Wszechświecie. Znaleziono bowiem obiekt gwiazdopodobny gorętszy od Słońca.

Wszechświat jest pełen niezwykłych obiektów kosmicznych. Odkryto już m.in. białego karła, który zmienia się w diament oraz układy planetarne o dwóch gwiazdach, przypominające Tatooine z Gwiezdnych Wojen.

Teraz naukowcy z Instytutu Nauki Weizmanna w Izraelu przedstawili następny niesamowity obiekt. Odkryto go w 2000 roku, jednak dopiero teraz opublikowano badanie naukowe na jego temat. Nazwany został on WD0032-317B i jest brązowym karłem, który oddalony jest od Ziemi o około 1400 lat świetlnych. Jego wyjątkowość objawia się w tym, że jest gorętszy niż Słońce.

Brązowy karzeł w Kosmosie

Brązowe karły to obiekty, których rozmiary plasuje się między wielkich rozmiarów planetą, a niewielką gwiazdą. Są one zbyt małe, by mogły w nich zachodzić reakcje przemiany wodoru w hel, mogą jednak w przeciwieństwie do planet przeprowadzać syntezę deuteru.

Odkryty przez naukowców obiekt znaleziono na orbicie WD0032-317, białego karła o małej masie, gdyż wynoszącej około 40 proc objętości Słońca. Jest on jednak od niego znacznie gorętszy, gdyż temperatura białego karła sięga 36 726 stopni Celsjusza, Słońca zaś 5230.

Gorąca i chłodna strona

Brązowy karzeł WD0032-317B swoim rozmiarem sięga od 75 do 88 wielkości Jowisza. Okrąża on swoją gwiazdę bardzo blisko, pokonując trasę swojej orbity w 2,3-godziny. Minimalna odległość od gwiazdy powoduje, że panuje na nim niesamowicie gorąca temperatura, przewyższająca tą, która odnotowywana jest na Słońcu. Wynosi ona około 7727 stopni Celsjusza.

WD0032-317B zawsze zwrócony jest jedną stroną w stronę swojej gwiazdy, a drugą w kierunku przeciwnym. Skutkiem stałej pozycji względem białego karła są rozbieżne temperatury się na jego powierzchni. Wahają się one od 6976 do 9526 stopni Celsjusza po stronie zwróconej w stronę gwiazdy, podczas gdy na drugiej części kuli wynoszą one od 1026 do 2726 stopni Celsjusza.

Najgorętszy znany brązowy karzeł

Autorzy zauważają, że temperatura gorącej strony jest prawie o 4826 stopni Celsjusza większa niż na jakiegokolwiek znanego brązowego karła. WD0032-317B staje się więc najgorętszym znanym obiektem tego typu, jaki do dnia dzisiejszego odkryto.

Badania obiektów takich jak ten mogą pomóc naukowcom zrozumieć, w jaki sposób gorące gwiazdy powoli pochłaniają swoich towarzyszy. Brązowy karzeł jest poddawany cały czas ekstremalnie wysokiej temperaturze swojego gorętszego towarzysza. Powoduje to, że cały czas odparowuje powierzchnia brązowego karła i ulega powolnemu zniszczeniu.

