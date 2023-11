Europa bierze się na poważnie za kosmos. Padła ważna data

Europa zamierza zintensyfikować wysiłki kosmiczne. Chcą zlecić zewnętrznym firmom stworzenie zaopatrzeniowego statku kosmicznego.

Ze względu na niedopełnione terminy i liczne opóźnienia, Europejska Agencja Kosmiczna znalazła się w stagnacji. Przedsiębiorstwo kosmiczne wysłało swoją sztandarową rakietę Ariane 5 na emeryturę, gdy jej następczyni Ariane 6 nadal nie jest gotowa na zajęcie jej miejsca. Taka sytuacja skutecznie blokuje rozwój i misje kosmiczne zaplanowane przez agencję. By uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości, ESA zleci część projektów prywatnym firmom.

ESA zleca stworzenie zaopatrzeniowego statku kosmicznego

Przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej podczas konferencji w Sewilli z 6 października, ogłosili konkurs dla prywatnych przedsiębiorstw na stworzenie statku zaopatrzeniowego, który będzie w stanie bezpiecznie wrócić z ładunkiem na powierzchnię Ziemi. Co więcej, ze słów dyrektora generalnego ESA Josefa Aschbachera możemy dowiedzieć się, że to nie jedyny tego typu konkurs, jaki mają w planach i w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych.

Z dumą mogę powiedzieć, że osiągnęliśmy porozumienie… że kupimy pojazd do przewozu ładunku, który powinien polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną do 2028 roku

– powiedział dyrektor generalny ESA Josef Aschbacher podczas konferencji prasowej Space Summit.

ESA nie sprecyzowała, jakie parametry powinien mieć statek kosmiczny. Wymogiem jest jednak możliwość jego bezpiecznego powrotu na Ziemię. Będzie on pełnił podobną rolę, co amerykańskie kapsuły SpaceX Dragon, czyli Europa wykorzysta je, by transportować ładunek na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Co więcej, uczestnicy konkursu mają czas tylko do 2028 roku, gdyż to wtedy ESA będzie chciała po raz pierwszy skorzystać z nowej kapsuły. Trzeba zatem przyznać, że jest to duże wyzwanie, gdyż czasu jest naprawdę niewiele.

Europejska Agencja Kosmiczna przeznaczy na ten cel 75 milionów euro. Kwota zostanie podzielona między trzech zwycięzców konkursu pierwszej fazy konkursu.

Źródło zdjęć: NASA, kapsuła SpaceX Crew Dragon, zdjęcie ilustracyjne

Źródło tekstu: ESA