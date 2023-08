Drugi Polak w kosmosie! To już pewne

Będziemy mieli następcę Mirosława Hermaszewskiego — twierdzi Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, udzielił wywiadu Dziennikowi Gazecie Prawnej. W trakcie rozmowy padło wiele ciekawych kwestii. Jednak najważniejsza dotyczy drugiego Polaka w kosmosie. Ma to być już praktycznie pewne.

Będzie drugi Polak w kosmosie

Grzegorz Wrochna przyznał, że wysłanie drugiego — po Mirosławie Hermaszewskim — Polaka w kosmos jest już praktycznie pewne. Co prawda do ustalenia zostały jeszcze szczegóły, ale sprawa ma się wyjaśnić do końca sierpnia. Wtedy też Polska Agencja Kosmiczna prawdopodobnie oficjalnie to ogłosi.

To, że będziemy mieli drugiego Polaka w kosmosie, jest już w zasadzie pewne. Do dopięcia pozostają natomiast wszystkie szczegóły dotyczące lotu – kiedy, na jak długo, co będzie należało do zadań astronauty. Obecnie trwają rozmowy, ustalamy wszelkie kwestie. Oficjalnie będziemy mogli to ogłosić najprawdopodobniej pod koniec sierpnia, kiedy podpiszemy umowę z ESA.

- powiedział Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

W tej samej rozmowie Grzegorz Wrochna przyznał, że Polska Agencja Kosmiczna nie chce naśladować NASA. Polacy nie zamierzają samodzielnie przeprowadzać misji kosmicznych, natomiast ściśle współpracujemy między innymi z ESA, czyli Europejską Agencją Kosmiczną. Składka, którą płacimy do organizacji, ma niemal w 100 proc. wracać do nas w formie zamówień dla rodzimych firm.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Dziennik Gazeta Prawna