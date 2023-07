Rogata bestia leci w kierunku Ziemi. Astronomowie monitorują sytuację

Do Ziemi zbliża się kometa 12P/Pons-Brooks. Naukowcy zaobserwowali na niej niecodzienne zjawisko.

Kosmos aż roi się od fascynujących obiektów, które od wieków przyciągają uwagę astronomów. Już niebawem jeden z nich przeleci bardzo blisko naszej planety.

Kometa 12P/Pons-Brooks to pokaźnych rozmiarów kometa. Ma ona średnicę 30 km, a podróż wokół Słońca zajmuje jej 72 lata. Już niebawem, bo 2 czerwca 2024 roku, zbliży się do nas na najkrótszą odległość zanim znowu zostanie katapultowana w kierunku najodleglejszych rubieży układu słonecznego.

Naukowcy zaobserwowali niecodzienne zjawisko

Ale to nie nadchodzące "spotkanie" przykuło uwagę naukowców, a interesująca aktywność w obrębie samego ciała niebieskiego. 20 lipca 2023 jasność komety wzrosła stukrotnie.

Według naukowców jest to efekt eksplozji, podczas której doszło do wyrzutu olbrzymich ilości gazu oraz drobinek lodu. Te odbijają światło słoneczne znacznie mocniej od samej powierzchni komety, co tłumaczy zaobserwowany wzrost jasności.

Ciekawostką jest, że pozostawiony przez kometę strumień gazu nadał komecie 12P/Pons-Brooks niecodziennego kształtu. Na zdjęciach wygląda to tak, jakby dorobiła się rogów. Pojawiają się też głosy, że obiekt przypomina z wyglądu Sokoła Millenium z sagi Gwiezdnych Wojen. Jedno jest pewne - niecodzienne zjawisko działa na wyobraźnię.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Comet Chasers Project

Źródło tekstu: Space.com, Comet Chasers Project