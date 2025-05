Klarna wykorzystała awatara AI w dość zaskakującej roli

Startup Klarna chce wszystkich przekonać, że jest firmą AI. Kiedy przedstawiała kwartalne zyski w poniedziałek, to w myśl tej idei, zrobił to nikt inny jak awatar CEO Klarny.

Film przedstawia Sebastiana Siemiątkowskiego i trzeba przyznać, że jeśli by się nie przedstawił na początku materiału wideo, to wcale nie byłoby takie oczywiste, czy to realna postać, czy awatar AI. Synchronizacja głosu, choć może nie jest idealna, to jednak całkiem przyzwoita. Awatar ma na sobie także charakterystyczną brązową kurtkę, która bardzo przypomina tę z szeroko rozpowszechnianego zdjęcia korporacyjnego. Jedynie koszula była inna. Ale ten drobny niuans niewiele osób miało szansę zauważyć.