Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega: Rosja przepuszcza cyberatatak na polskie firmy

Bezpieczeństwo

Warto jednak dodać, że to nie one są bezpośrednim celem tych działań. Rosyjska jednostka 26165, czyli GRU prowadzi atak na firmy logistyczne i technologiczne, które w jakimkolwiek stopniu są zaangażowane w pomoc Ukrainie. Celem ataku są nie tylko polskie firmy, ale też ukraińskie i należące do innych państw, zaangażowanych w pomoc naszym wschodnim sąsiadom.