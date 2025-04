AMD Radeon RX 9060 XT z nowymi szczegółami

Prezentacja odbędzie się na targach Computex 2025 na Tajwanie

VideoCardz powołując się na swoje kontakty wśród producentów twierdzi, że zna dokładną specyfikację Radeona RX 9060 XT. Wspomniana karta ma korzystać z układu Navi 44 XT i być wyposażona w 2048 procesorów strumieniujących. W porównaniu do poprzednika zobaczymy dużo wyższe zegary - do 2620 MHz w normalnych warunkach i do 3230 MHz w trybie Boost. Wybrane modele autorskie w wersji OC zaoferują nawet 3,3 GHz.