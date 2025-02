Inżynierowie Intela oburzeni. Pojawił się apel

Intel ma kilka asów w rękawie, których brak TSMC

Głos zabrał m.in. Joseph Bonetti , główny kierownik programu inżynieryjnego u Niebieskich, który w poście opublikowanym w serwisie LinkedIn wyraził zdecydowany sprzeciw wobec przekazaniu kontroli nad fabrykami Tajwańczykom . Według Bonettiego, Intel jest na dobrej drodze, by odzyskać technologiczną przewagę w zakresie procesu produkcyjnego chipów oraz pozyskać klientów wśród wiodących producentów półprzewodników typu fabless.

Choć niektóre raporty sugerują, że Intel pozostaje w tyle za kluczowymi konkurentami, Bonetti przekonuje, że firma robi znaczące postępy w produkcji półprzewodników. Litografia Intel 3 jest już wykorzystywana do wytwarzania procesorów Xeon 6 przeznaczonych dla centrów danych, zaś proces Intel 18A jest na ostatniej prostej do ukończenia. Mamy go zobaczyć w procesorach Panther Lake dla urządzeń mobilnych jeszcze w tym roku.