InPost bije rekordy: 380 mln zł CIT i dynamiczny wzrost w całej Europie

W ubiegłym roku po raz kolejny rośliśmy szybciej niż rynki e-commerce, na których jesteśmy obecni – a tym samym zwiększyliśmy nasz udział we wszystkich kluczowych krajach. Ubiegłoroczny peak ponownie udowodnił, że InPost jest niezawodnym i najbardziej preferowanym partnerem zarówno dla sprzedawców, jak i klientów. W 2024 roku Grupa InPost odnotowała nowy rekord, dostarczając ponad 1,1 miliarda przesyłek – to wzrost o 22% w porównaniu do 2023 roku.



Naszym celem jest stały rozwój Grupy InPost w Europie, dlatego skupiamy się na rozszerzaniu naszej sieci logistycznej. W zeszłym roku zainstalowaliśmy ponad 11 500 nowych maszyn Paczkomat®. Tym samym, zwiększyliśmy liczbę urządzeń o rekordowe 32% w porównaniu do 2023 roku. Umocniliśmy także naszą pozycję lidera w Polsce. Jesteśmy też numerem jeden pod względem liczby maszyn we Francji i Wielkiej Brytanii. Na rynkach europejskich, na których jesteśmy obecni, jesteśmy już trzecim największym dostawcą e-commerce B2C. Priorytetem Grupy jest koncentrowanie się na potrzebach klientów. Standardy w obsłudze konsumentów e-commerce w Polsce są naszym punktem odniesienia dla pozostałych rynków. Dostarczamy najwyższą jakość i wygodę, dzięki czemu marka InPost zdobywa najwyższy NPS na rynku.



Przychody Grupy InPost w ubiegłym roku osiągnęły nowy rekord, co odzwierciedla silną pozycję lidera na rynku. Wyniki świadczą o tym, że nasza wizja i cele strategiczne są dobrze dopasowane zarówno do potrzeb klientów, jak i sprzedawców. Koncentrując się na innowacyjności, jakości oraz potrzebach użytkowników, zbudowaliśmy fundamenty, które umożliwiły nam osiągnięcie nowych kamieni milowych, a także stanowią bazę dla przyszłych sukcesów.



Nie zapominamy, że jesteśmy polską firmą i jako taka mamy polskie obowiązki, w tym także podatkowe. Od lat wpłacamy do polskiego budżetu podatek CIT na rekordowym poziomie. Za 2023 rok podatek odprowadzony przez Grupę InPost w Polsce był aż dwu i półkrotnie większy niż podatki całej konkurencji razem wziętej. Natomiast za rok ubiegły pobiliśmy wszelkie rekordy i nasz podatek, który zasilił polski budżet, wyniósł 380 mln zł.

- Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost