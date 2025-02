Google psuje internet. Nie ma wyjścia, sprawa skończy się w sądzie

Chegg to amerykańska firma oferująca edukację online, poradniki, ebooki oraz pomoc w odrabianiu pracy domowej. Jej prezez Nathan Schultz uważa, że Google publikując części treści należących do wydawców, takich jak jego firma, w wynikach wyszukiwania wspieranych przez AI, zatrzymuje użytkowników na własnej stronie, sprawiając, że publikowanie nowych treści przez wydawców staje się praktycznie nieopłacalne. Taka praktyka według Schultza ma w niedługiej przyszłości doprowadzić do stworzenia ekosystemu online, w którym ciężko będzie znaleźć wiarygodne i wartościowe informacje.