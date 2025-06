Toksyczny post wywołał dyskusję. "Tylko źli założyciele pracują 7 dni"

"Toksyczny post" wywołał dyskusję

Debata na temat kultury pracy w sektorze technologii trwa w najlepsze. I trzeba przyznać, że momentami, staje się nawet dość nieprzyjemna. Najwięcej komentarzy pojawiło się po wpisie na LinkedIn, autorstwa Harry'ego Stebbingsa, gospodarza podcastu i biznesmena. Napisał on, że "7 dni w tygodniu to wymagana prędkość, aby wygrać teraz". Wyraźnie zasugerował, że założyciele firm technologicznych muszą się dopasować do kultury grindu w Dolinie Krzemowej. Czy aby na pewno jest to dobry kierunek i pomysł?