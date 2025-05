Trump dalej zaciska pętle. Chiny mają coraz większy problem

To jedno z wielu działań mających spowolnić chiński postęp

Decyzja o dodaniu kolejnych podmiotów do tzw. "entity list" została przygotowana przez Biuro ds. Przemysłu i Bezpieczeństwa. Włączenie firm do tej listy oznacza zakaz sprzedaży amerykańskich technologii bez specjalnej licencji, co ma przeciwdziałać wykorzystaniu ich przez Chiny w celach wojskowych - w tym do rozwoju broni hipersonicznej i modelowania broni jądrowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.