Chiny uderzają w Intela. To ciąg dalszy wojny handlowej

Zmiany dotkną Intela, GlobalFoundries i Texas Instruments

Nowa polityka szczególnie dotknie jednak tych producentów, którzy faktycznie wytwarzają półprzewodniki na terenie Stanów Zjednoczonych. Obejmuje to m.in. GlobalFoundries (posiadające fabrykę w Nowym Jorku), Texas Instruments (fabryki w Teksasie) czy samego Intela. Zmusza to niektórych odbiorców do poszukiwania alternatywnych dostawców w celu uniknięcia wysokich ceł, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem potrzebnym na przeprojektowanie produktów.