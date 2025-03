Chiny wydadzą ponad 210 miliardów złotych na badania w 2025 roku

Chińskie Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w 2025 roku przeznaczy nieco ponad 398 miliardów renminbi (ok. 210 miliarda złotych) na rozwój nauki i technologii - jest to wzrost o 10% w porównaniu z rokiem 2024. Budżet na naukę i technologię pozostaje trzecim co do wielkości wydatkiem w budżecie centralnym, ustępując jedynie obronie narodowej i spłacie zadłużenia.