Chiny kolejny raz przyłapane. Kradły specjalistów

Tajwańskie władze prowadzą dochodzenie w sprawie nielegalnego pozyskiwania inżynierów przez chińskie firmy z sektora zaawansowanych technologii. Uwagę organów ścigania zwróciła działalność SMIC - największego w Chinach producenta układów scalonych. Jak informuje agencja Bloomberg, SMIC miał potajemnie rekrutować doświadczonych inżynierów z Tajwanu, by zdobyć cenną wiedzę i umiejętności.

Tajwańskie władze zapowiadają dalsze kroki

SMIC nie jest jednak jedyną firmą, którą podejrzewa się o tego typu działania. Przykładowo spółka Clounix miała werbować liczną grupę specjalistów z renomowanych firm, takich jak Intel czy Microsoft. Początkowo władze sądziły, że Clounix to lokalny podmiot, a następnie spółka deklarowała się jako singapurski projektant układów scalonych - wszystko po to, by uniknąć kontroli. Okazało się jednak, że stoi za nią wsparcie finansowe Ant Group, powiązanego z koncernem Alibaba.