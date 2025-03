Polacy pokochali te urządzenia. Teraz w Biedronce za połowę ceny

Air fryer w Biedronce za połowę ceny

Frytkownica beztłuszczowa Hoffen ma moc 1550 W oraz pojemność 5 litrów. Pozwala na ustawienie temperatury w zakresie od 80 do 200 stopni Celsjusza oraz czas przygotowywania posiłku od 1 do 60 minut. Daje to całkiem spore pole do manewrów w trakcie szykowania jedzenia. Producent przewidział też 8 gotowych programów, dostosowanych do konkretnych produktów.