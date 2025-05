Biedronka z nową usługą. Jest już w 10 miastach w Polsce

Glovo i Biedronka otworzyły 25. dark store w Polsce, który służy do realizacji szybkich zamówień w modelu q-commerce. Nowy obiekt powstał w Szczecinie. Tym samym miasto jako dziesiąte dołączyło do listy miejscowości, w których Glovo oferuje szybkie dostawy z Biedronki.

Biedronka wspólnie z Glovo

Do tej pory szybkie dostawy (w ciągu kilkudziesięciu minut od zamówienia) ze sklepów Biedronka dostępne były w dziewięciu miastach: Warszawie, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Olsztynie oraz Gdańsku. Teraz do tego grona dołącza też Szczecin.

Klienci w Szczecinie będą mieli dostęp do 2-4 tys. produktów ze sklepów sieci Biedronka. Co ważne, zamówienia realizowane są przez cały tydzień, także w niedziele objęte zakazem handlu. Dostawy odbywają się do późnych godzin, nawet 2:00 w nocy, chociaż to w dużej mierze zależy od miasta i dnia.