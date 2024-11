Znalazł portfel z kartą płatniczą, ale nie oddał. Zrobił coś innego

36-latek znalazł portfel z dokumentami, gotówką oraz kartą płatniczą. Nie zamierzał jednak szukać właściciela, ani oddawać nikomu zguby. Zamiast tego, zrobił coś zupełnie innego.

Za pomocą cudzej karty zapłacił zbliżeniowo w kilku sklepach na terenie Kościana. Teraz grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zgubił portfel i się zaczęło

Do całego zdarzenia doszło w Kościanie. Poszkodowany zgubił portfel i tak zaczęła się cała historia. W portfelu znajdowały się dokumenty, 3 tysiące złotych w gotówce oraz karta płatnicza. Zaraz po tym, jak mężczyzna się zorientował, że nie ma przy sobie portfela, zgłosił sprawę odpowiednim służbom. Okazało się, że znalazca nie był na tyle uczciwy, aby odnieść zgubę. Zamiast tego, postanowił zrobić coś zupełnie innego - zaszaleć w sklepach.

Zaczął posługiwać się kartą bankomatową jak swoją, dokonując czterech płatności zbliżeniowych w różnych sklepach na terenie miasta. Na zakupy wydał w ten sposób ponad 300 złotych.

- tak informuje policyjny komunikat.

Wystarczyła analiza płatności kartą i monitoring, aby sprawca został złapany. Policjanci odzyskali portfel z pozostałą zawartością i zwrócili poszkodowanemu. Nieuczciwy znalazca po tym, jak cała sprawa wyszła na jaw, może miec teraz nie lada kłopoty. Usłyszał już zarzuty przywłaszczenia mienia oraz czterech kradzieży z włamaniem.

Przypominamy, że płatność zbliżeniowa cudzą kartą to przestępstwo kradzieży z włamaniem. Grozi za to nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

