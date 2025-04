Podejrzane numery nękają Polaków. Chwila i wpadasz w sidła

Od kilku dni Polaków nękają podejrzane, zagraniczne numery telefonów. Sam wczoraj mogłem stać się jedną z ofiar tego oszustwa. Na szczęście sprawa była mi znana, więc nie odebrałem połączenia. Lepiej zrobić to samo.

Podejrzane, zagraniczne numery telefonów

Tego typu telefony to doskonale znane oszustwo. Tym razem jednak nie jest to Wangiri, w którym już samo odebranie rozmowy naraża nas na gigantyczne koszty na najbliższym rachunku telefonicznym. W tym przypadku cyberprzestępcy odtwarzają nam automatyczną wiadomość, która ma zachęcić potencjalne ofiary do nawiązania z nimi kontaktu na WhatsAppie.