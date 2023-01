Windows 7 to już retro. Odchodzi z zaskakującą funkcją zabezpieczeń

10 stycznia to data zakończenia wsparcia systemów Windows 7 i Windows 8.1. Microsoft nie będzie już wydawać dla nich poprawek, korzystanie z nich będzie więc wiązało się z pewnym ryzykiem. Użytkownikom zalecamy aktualizację do systemu Windows 10 lub Windows 11, zależnie od możliwości sprzętu.

Dopiero teraz do mediów dotarła informacja o tym, że pod koniec życia Windows 7 dostał funkcję zabezpieczeń, której nikt się nie spodziewał. Chodzi o UEFI Secure Boot – zabezpieczenie weryfikujące pliki uruchomieniowe w czasie rozruchu komputera. Ten standard został wprowadzony z Windowsem 8 i przez te wszystkie lata nie był dostępny dla korzystających z Windowsa 7.

Aż do września 2022 roku. Wtedy to po cichu został wprowadzony do Windowsa 7. Konkretnie chodzi o aktualizację KB5017361, przy czym jej opis ani słowem nie wspomina o UEFI Secure Boot. Dlaczego tak późno? Tego pewnie już nigdy się nie dowiemy, ale ta aktualizacja powinna była trafić do użytkowników dobre 10 lat temu. Microsoft wysłał ją do posiadaczy licencji na Windows 7 z rozszerzonym wsparciem tuż przed końcem życia systemu. To wszystko wygląda jak eksperyment na żywym organizmie.

