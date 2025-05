Operator z pilnym ostrzeżeniem. Uważaj na te SMS-y

T-Mobile w swoim komunikacie nie wyjaśnia, jakie dokładnie zamiary mają przestępcy, ale w podobnych atakach najczęściej chodzi o wyłudzenie danych. Może to być tylko imię i nazwisko, które w połączeniu z numerem telefonu pozwoli na kolejne próby wyłudzeń, może to być też poważniejszy atak na dane dostępowe do konta T-Mobile lub w banku.