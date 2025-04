Rządowa agencja ostrzega. Nieważne, gdzie masz konto

Zespół CSIRT KNF, jako sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa dla rynku finansowego, działa w strukturach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Do głównych zadań należy między innymi monitorowanie i analiza działań cyberprzestępców, którzy wyłudzają środki finansowe. Zespół właśnie opublikował raport za zeszły rok. Nie wygląda to dobrze.

Tak Polacy są nabijany w butelkę

Głównym zagrożeniem dla Polaków w 2024 roku były oferty fałszywych inwestycji, dystrybuowane za pomocą reklam w mediach społecznościowych, wyszukiwarkach oraz serwisach internetowych. Stanowiły one aż 89,4 proc. niebezpiecznych domen, które CSIRT KNF zgłosił do CERT Polska.

Szokuje już sama liczba fałszywych domen. W sumie na listę CERT Polska wpisano w 2024 roku 92 279 domen. Aż 51 241 zostało zgłoszonych przez CSIRT KNF. To wzrost o 70,9 proc. w porównaniu z 2023 roku, kiedy to zgłoszono ich "tylko" 30 140. Dla porównania w 2022 roku było ich zaledwie 17 200, a w 2021 roku 11 468. To pokazuje, jak z roku na rok ciągle ich przybywa.