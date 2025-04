Zdrowie Polaków zagrożone. Nie tak, jak myślisz, ale jednak

System e-zdrowie (P1) stanowi podstawę cyfrowego ekosystemu usług medycznych . Gromadzi w jednym miejscu dane o przebiegu leczenia Polaków , jak np. e-recepty, e-skierowania czy historię wizyt, do których pacjent ma wygodny i łatwy dostęp na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Lekarze używają systemu e-zdrowie (P1) do znaczącego ułatwienia codziennej pracy przez cyfryzację procesów medycznych. I właśnie ten system stał się celem oszustów.

Tematem SMS-a jest rzekome zawieszenie konta w aplikacji e-zdrowie . Odbiorcy SMS-a mają kliknąć w załączony link, by zweryfikować swoje konto.

W opisywanym przez CERT Orange Polska przypadku atakujący chcą wykraść dane dostępowe do systemów, których lekarze używają do zalogowania się do P1. Po kliknięciu w link pojawia się informacja o aktualizacji danych i ryzyku usunięcia rzekomo nieaktywnego konta w ciągu siedmiu dni.