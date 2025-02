Phishing przez LinkedIn. Takie ataki są szczególnie groźne

W tym przypadku jednak oszuści nie wzięli na cel pierwszego lepszego użytkownika. Znaleźli osobę, która w swoim doświadczeniu ma wpisaną specjalizację w mediach społecznościowych, pracującą w dużej firmie. A to oznacza z dużym prawdopodobieństwem kogoś, kto może mieć dostęp – prawdopodobnie z najwyższymi uprawnieniami – do Facebookowych fanpage’ów powiązanych z firmą. To sprawia, że ryzyko staje się znacząco większe.