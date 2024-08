Nowe zagrożenie związane z popularnym lekiem. Eksperci ostrzegają

O leku Ozempic wciąż głośno. Tym razem w nieco mniej gwiazdorskim kontekście. Teraz mamy do czynienia z nowym zagrożeniem, w związku z czym farmaceuci biją na alarm.

Ozempic ofiarą swojego sukcesu

Najpopularniejsze zastrzyki wspomagające odchudzanie stały się poniekąd ofiarą swojego sukcesu. Ich popularność przerosła najśmielsze oczekiwania. Krajowe Stowarzyszenie Farmaceutyczne ostrzega, że niedobory leku Ozempic prawdopodobnie utrzymają się także w przyszłym roku. Niestety, w związku z popularnością zastrzyków w sklepach online pojawiło się wiele podróbek produktu. Stał się on tak popularny, że farmaceuci boją się wręcz "zalewu" pseudopodobnych produktów. Eksperci biją na alarm, fałszywe wersje leku Ozempic i Wegovy to ogromne ryzyko dla naszego zdrowia. Podróbki nie przeszły odpowiednich kontroli i w większości przypadków w ogóle nie powinny trafić do szerszego obiegu.

Zalew fałszywych zastrzyków online

Najnowsze badania potwierdziły skuteczność oryginalnego leku Ozempic. Lek ma ścisłe kryteria dotyczące tego, kto go może otrzymać. Jest dedykowany głównie osobom chorym na cukrzycę. Niedobór Ozempicu na sklepowych półkach jest spowodowany dużym popytem, a także faktem, że niektórzy lekarze przepisują go osobom otyłym, niezgodnie ze wskazaniami.

Zapasy leku Ozempic w aptekach w Wielkiej Brytanii są bardzo ograniczone i ważne jest, aby nadal były one priorytetem dla osób, które najbardziej potrzebują pomocy klinicznej. Biorąc pod uwagę niepewną sytuację w zakresie dostaw tego i innych niezbędnych leków, istnieje większe ryzyko, że ludzie będą chcieli zamawiać je u nieuczciwych sprzedawców internetowych.

- powiedział Nick Kaye, przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Farmaceutycznego.

Producenci leku przewidują, że zapasy oryginalnego leku powrócą dopiero pod koniec grudnia 2024 roku.

Zdecydowanie odradzamy kupowania leków objętych regulacjami od nieautoryzowanych sprzedawców w sieci lub w salonach kosmetycznych, ponieważ mogą być niebezpieczne.

- ostrzega Rzecznik Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.

