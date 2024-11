Nowe popularne oszustwo na OLX. Tak łatwo się nabrać

Serwis OLX jest wyjątkowo ulubionym przez oszustów serwisem sprzedażowym. Właśnie wpadli na pomysł nowego typu oszustwa, na które niestety dość łatwo się nabrać.

Oszuści chętnie wykorzystują platformy sprzedażowe, aby realizować swoje niecne cele i wyłudzać dane oraz pieniądze od uczciwych obywateli. Serwis OLX jest jednym z ich ulubionych. Pojawił się w nim nowy sposób na wyłudzenie danych, tym razem z wykorzystaniem rzekomych problemów z zakupem.

Błąd przy składaniu zamówienia na OLX

To nowy sposób na wyłudzenie od nas danych. Tym razem, oszuści wykorzystują Przesyłkę OLX, narzędzie służące sprawnemu nadawaniu i odbieraniu paczek z serwisu. Przesyłka OLX zapewnia dostawę paczki za pośrednictwem kurierów oraz daje Pakiet Ochronny kupującemu. Oszuści jednak przygotowali komunikat, jakoby niemożliwe było złożenie zamówienia za pośrednictwem Przesyłki OLX. Okazało się, że ponawiający się tego typu komunikat, to żaden błąd, ani awaria, ale niestety perfidna próba oszustwa.

Sprzedawca dostaje komunikat: "Błąd przy składaniu zamówienia na OLX. Konieczne jest wprowadzenie adresu e-mail w polu poniżej" i myśląc, że jest on prawdziwy w wielu przypadkach, zgadza się na tradycyjną przesyłkę i podanie danych teleadresowych.A o to tylko chodzi oszustom.

Próby oszustwa i na tę metodę zdarzają się, czego jesteśmy świadomi. Warto pamiętać, że wszystkie kroki związane z zakupem przedmiotu z Przesyłką OLX odbywają się w aplikacji OLX.

- przypomina Paulina Musielak-Rezmer, PR Lead w serwisie OLX.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, co do dziwnych komunikatów, to najlepiej sprawdźmy w sieci, czy nikt nie zgłaszał podobnej już sprawy, albo od razu zgłaszajmy je do działu Pomoc OLX.

Źródło zdjęć: FilipArtLab / Shutterstock.com

Źródło tekstu: biznes.interia.pl