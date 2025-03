Wyłapała jeden element i udaremniła próbę grubego oszustwa

Oszustwo doszłoby do skutku gdyby kobieta nie wyłapała jednego elementu niepasującego do historii. Fałszywy policjant pomylił imię jej córki. Wtedy zorientowała się, że ma do czynienia z oszustwem.

- relacjonuje mł. asp. Dorota Janać z Komendy Powiatowej w Strzelcach Opolskich.