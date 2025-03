Lubisz oglądać filmiki na YouTube? Jeden omijaj szerokim łukiem

Odpalasz YouTube i widzisz, jak Neal Mohan, dyrektor generalny YouTube'a ogłasza ważne zmiany odnośnie monetyzacji na platformie. Trzeba przyznać, że wygląda to całkiem wiarygodnie i aż się chce obejrzeć filmik do końca. Niestety, to nic innego jak oszustwo, od którego lepiej trzymać się z daleka. Oto, co warto wiedzieć na ten temat, aby uniknąć pułapki.