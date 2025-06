Orange stawia na technologie kwantowe. Tak ma być bezpiecznie

Czym są technologie kwantowe i dlaczego są przełomowe?

Tradycyjne komputery operują na bitach, które mogą przyjmować wartość 0 lub 1. Komputery kwantowe korzystają z qubitów, które – dzięki zjawiskom superpozycji i splątania kwantowego – mogą reprezentować jednocześnie oba stany oraz wartości pośrednie. To sprawia, że obliczenia wykonywane przez komputery kwantowe są wielokrotnie szybsze i bardziej złożone niż te, które znamy dziś.

Wyobraźmy sobie, że modelowanie nowych leków czy analiza gigantycznych zbiorów danych klimatycznych trwa nie lata, a godziny. Taką przyszłość obiecują technologie kwantowe. Jednak ich moc może również zagrozić obecnym metodom szyfrowania, które chronią nasze dane i komunikację.

Nowe zagrożenia – czas na post-kryptografię

Obecnie nasze rozmowy, przelewy bankowe i dane w chmurze zabezpieczane są za pomocą skomplikowanych algorytmów kryptograficznych, które dla dzisiejszych komputerów są praktycznie nie do złamania. Komputery kwantowe mogą to zmienić już w ciągu najbliższych 5–10 lat – większość obecnych zabezpieczeń może stać się bezużyteczna.

Cyberprzestępcy już dziś gromadzą zaszyfrowane dane, licząc na to, że w przyszłości będą mogli je odszyfrować dzięki komputerom kwantowym („Harvest now, decrypt later” – zbierz teraz, odszyfruj później). To realne zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa, dlatego branża musi działać już teraz.

Orange przygotowuje się na erę kwantową

Orange od 2017 roku prowadzi zaawansowane badania nad technologiami kwantowymi, współpracując z czołowymi ekspertami i laureatami Nagrody Nobla. Jako pierwszy operator we Francji przetestował systemy dystrybucji kluczy kwantowych (QKD) na istniejącej infrastrukturze światłowodowej w regionie paryskim. Firma aktywnie uczestniczy w europejskich i krajowych projektach badawczych, takich jak EuroQCI, FranceQCI czy Prometheus, które mają na celu praktyczne wdrożenie rozwiązań kwantowych do sieci telekomunikacyjnych.

Orange koncentruje się na rozwoju dwóch kluczowych technologii:

kryptografii postkwantowej (PQC, Post-Quantum Cryptography) – nowych algorytmów odpornych na ataki komputerów kwantowych,

(PQC, Post-Quantum Cryptography) – nowych algorytmów odpornych na ataki komputerów kwantowych, dystrybucji kluczy kwantowych (QKD, Quantum Key Distribution) – metodzie generowania i przesyłania kluczy szyfrujących, która wykorzystuje prawa fizyki kwantowej i jest odporna na podsłuch.

Przyszłość komunikacji – bezpieczna i szybka

Celem Orange jest stopniowe wdrażanie rozwiązań kwantowych do swoich sieci i usług, by zapewnić klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa w nowej rzeczywistości technologicznej. Firma stawia na pragmatyczne, etapowe podejście, testując technologie w realnych warunkach i przygotowując infrastrukturę do nadchodzących zmian.

Jednocześnie Orange nieustannie rozwija swoje kompetencje badawcze i współpracuje z partnerami z całej Europy, by sprostać wyzwaniom, jakie niesie przyszłość kwantowa. Eksperci firmy podkreślają, że pełny potencjał technologii kwantowych dopiero się ujawni, a my jesteśmy dopiero na początku tej fascynującej drogi.