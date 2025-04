Numer pułapka nęka Polaków. Nawet nie próbuj pod niego dzwonić

Jak działa nowe oszustwo?

Kluczowym elementem tego oszustwa jest wezwanie do natychmiastowego działania . Przestępcy zachęcają do kontaktu telefonicznego pod wskazany w wiadomości numer, zaczynający się od polskiego +48 , obiecując możliwość "zyskania więcej". Nadawca wiadomości może być opisany ogólnie, na przykład jako "Finanse", co ma na celu uśpienie czujności odbiorcy.

Cel ataku: Twoje oszczędności

CSIRT KNF jednoznacznie podkreśla, że jest to próba oszustwa. Celem przestępców jest nakłonienie potencjalnej ofiary do wykonania telefonu, podczas którego mogą próbować wyłudzić dane osobowe, dane logowania do bankowości internetowej lub nawet bezpośrednio nakłonić do wykonania przelewu pod fałszywym pretekstem. Jak ostrzega Zespół: