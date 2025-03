Takie "konto techniczne" to pułapka. Łatwo się jednak nabrać

Mężczyzna został poinformowany o tym, że na jego konto bankowe miało miejsce włamanie. Rozmówca, który przedstawił się jako pracownik departamentu bezpieczeństwa banku, miał za zadanie poinformować go o podejrzanych transakcjach, dokonywanych z jego rachunku. Ale to nie wszystko, przekonał mężczyznę, że jego konto jest zagrożone i aby zabezpieczyć środki, musi przelać je na specjalne "konto techniczne". Spanikowany mężczyzna, w trosce o swoje pieniądze, dokonał serii przelewów, zgodnie z instrukcjami dzwoniącego. Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo swoich oszczędności.