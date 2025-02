Korzystasz z Netflixa? Na takiego SMS-a nigdy nie odpowiadaj

I choćby atak wydawał się po raz kolejny mocno naciągany i grubymi nićmi szyty, to jednak dopóki na niego nabierają się kolejni użytkownicy, to warto przed nim ostrzegać. Oszuści po raz kolejni wysyłają fałszywe maile do użytkowników platformy streamingowej z informacją, że coś nie tak jest z ich obecną subskrypcją. Tym razem, nie została ona odnowiona, z powodów, z którymi warto się zapoznać. "Subskrypcja nie została odnowiona." Dalej oszuści proszą, aby użytkownik dokonał aktualizacji informacji na swój temat na stronie, co umożliwi mu kontynuowanie korzystania z usługi. Adres strony, na której należy tego dokonać, rzecz jasna, podany jest w mailu. I o to chodzi właśnie oszustom, aby atakowana osoba kliknęła w załączony link i weszła na podaną stronę. Strona jest podobna do oficjalnej strony Netflixa, ale po próbie zalogowania się na niej, klient otrzymuje informację, że jego konto zostało zawieszone.