E-mail grozy. Wiedzą, co robisz z Netflixem

Netflix cieszy się ogromną popularnością w naszym kraju. Według danych udostępnionych portalowi Wirtualnemedia.pl, w Polsce jest prawie 7 mln faktycznych użytkowników tego serwisu. Łatwa dostępność, a także pokaźna biblioteka treści, z której każdy może wybrać coś dla siebie, składają się na niewątpliwy sukces. Niestety jest to również dodatkowa motywacja dla cyberprzestępców do podszywania się i przesyłania fałszywych maili.

Polacy otrzymują fałszywe wiadomości od "Netfliksa"

W praktyce wygląda to tak, że na skrzynkę e-mail trafia wiadomość o konieczności uregulowania zaległych opłat bądź problemach z danymi rozliczeniowymi. Mail sugeruje, że w przypadku braku reakcji, członkostwo Netflix zostanie zawieszone. Pojawia się również informacja, że link do zaktualizowania konta będzie ważny tylko 15 minut, więc nie można tracić czasu. Niestety pośpiech jest w tym przypadku bardzo złym doradcą.

Fałszywe maile trafiają losowo do dużej puli Polaków i mają na celu wyłudzenie danych dostępowych do Netfliksa. Jeśli klikniesz link, a następnie podasz adres e-mail lub numer telefonu i hasło, możesz bezpowrotnie utracić dostęp do konta. Jednak to nie wszystko! Dodatkowo przekazanie numeru telefonu lub e-maila może spowodować zwiększoną ilość otrzymywanego SPAMu.

