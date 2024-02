Google Chrome ochroni przed hakerami Twoją sieć

Przeglądarka Google Chrome ma być nie tylko narzędziem pracy. Będzie też stanowiła ochronę przed atakami hakerskimi.

Google Chrome będzie zapobiegać atakom hakerskim na Twoją sieć, a w szczególności zablokuje próby przejęcia kontroli nad siecią przez niepowołane osoby.

Google Chrome zablokuje hakerów

Przeglądarka Google będzie sprawdzać źródło połączeń przychodzących podczas buszowania po internecie. Ma to zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do urządzeń pracujących w sieci domowej lub firmowej. Na początku użytkownicy będą jedynie dostawać ostrzeżenia, ale nie można wykluczyć, że w przyszłości Chrome będzie te połączenia blokować. W końcu to programy łączące się z internetem – na przykład przeglądarka – stanowią punkt wejścia do sieci.

Właśnie to przekonało Google do implementacji dodatkowych zabezpieczeń w Google Chrome. Celem jest udaremnienie prób przejęcia kontroli nad komputerem, skąd cyberprzestępcy mogliby próbować dostać się do innych urządzeń. Powinno to zapobiegać infekowaniu podatnych na ataki sprzętów IoT oraz komputerów firmowych, przechowujących ważne dane.

W praktyce ten mechanizm będzie sprawdzał pochodzenie połączeń z witryny internetowej, zanim pozwoli jej na dostęp do urządzeń w sieci. Chrome będzie upewniał się, że połączenie pochodzi z odpowiedniego, bezpiecznego źródła, a także że urządzenie docelowe zezwala na takie połączenia.

W teorii takie zabezpieczenie mogłoby być w pełni bezobsługowe i niewidoczne dla użytkowników. Zawsze istnieje jednak pewien margines niepewności. Google jest świadomy tego, że weryfikacja nie gwarantuje stuprocentowej skuteczności. Dlatego w początkowej fazie wdrożenia zabezpieczeń użytkownicy będą jedynie otrzymywać powiadomienia w narzędziach deweloperskich przeglądarki. To forma testu skuteczności weryfikacji połączeń. Rozwiązanie tymczasowe da też czas programistom, by przygotowali witryny do prawidłowego działania.

Blokowanie połączeń z urządzeniami w sieci zostanie zaimplementowane w niedalekiej przyszłości. Zapewne bezobsługowa ochrona będzie jedną z opcji do wyboru.

