Google Chrome ukryje twój adres. Wreszcie

Google Chrome zadba o większe bezpieczeństwo swoich użytkowników w sieci. Wkrótce przeglądarka zostanie wzbogacona o funkcję ukrywania adresu IP.

Google pracuje nad nową funkcją dla przeglądarki Chrome, która ma ukrywać nasze adresy IP. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo, ale niektórzy obawiają się, jaki może to mieć wpływ na funkcjonowanie w sieci.

Google Chrome ukryje adres IP

Nowa funkcja ma być dość prosta w swoich założenia. Chrome pozwoli na ukrycie naszego adresu IP poprzez wykorzystanie serwerów proxy. Dzięki temu strony internetowe i wszelkiej maści serwisy nie będą wiedziały, skąd dokładnie będziemy się z nimi łączyć.

Chrome ponownie wprowadza propozycję ochrony użytkowników przed śledzeniem między witrynami za pośrednictwem adresów IP. Ta propozycja to serwer proxy zapewniający prywatność, który anonimizuje adresy IP dla kwalifikującego się ruchu.

- czytamy w opisie funkcji.

Twórcy nowej funkcji mają dwa podstawowe cele do zrealizowania. Pierwszy to poprawia prywatności użytkowników. Drugi to minimalizowanie zakłóceń w normalnym działaniu serwerów.

Wiemy, że ochrona adresów IP będzie wprowadzana w Chrome stopniowo i początkowo w Fazie 0 będzie to funkcja opcjonalna. Poza tym będzie korzystać z pojedynczego serwera proxy, który będzie wysyłać żądanie tylko do domen należących do Google. Ma to pomóc w początkowych testach.

Nowość będzie też wprowadzana stopniowo z podziałem na różne regiony. W późniejszych etapach wykorzystywany będzie serwer proxy 2-hop, przy czym pierwszy będzie należał do Google, a drugi do zewnętrznego dostawcy.

Jednocześnie Google zdaje sobie sprawę z ewentualnych niebezpieczeństw, np. związanych z określaniem lokalizacji użytkowników. Dlatego ma przydzielać serwery, które będą oferować przybliżoną lokalizację.

Funkcja ma być testowana w Chrome od wersji 119 do 225.

