Polowanie na klientów Biedronki trwa. Niestety, wielu się nabierze

W sieci hula w najlepsze najnowsza kampania oszustów, podszywających się pod popularny dyskont Biedronka. Cyberprzestępcy kuszą użytkowników rzekomym bonem zakupowym o wartości 1500 złotych. Niestety, tych pieniędzy nie zobaczymy na oczy, ale możemy stać się jedynie ofiarami. Oszustom bowiem chodzi o to, co zawsze. Z zimną krwią chcą wyłudzić jedynie nasze dane, a szczególnie te do konta bankowego.

Fałszywe bony do Biedronki grasują w sieci

Na czym polega to oszustwo? Użytkownicy otrzymują e-mail z informacją o wygranej w promocji Biedronki. Aby odebrać taki bon na wartość 1500 zł, trzeba zrobić tylko jedno - kliknąć w podany link i wypełnić formularz. Strona, do której prowadzi odnośnik, powinna zwrócić naszą uwagę oraz wywołać podejrzenia. Wymaga bowiem podania informacji takich, jak: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, miejsce zamieszkania.

Nie dajmy się nabrać i nie zostawiajmy na niej danych. W rzeczywistości to fałszywa strona, stworzona jedynie po to, by je zebrać. Jak łatwo się domyślić, nie ma żadnego bonu do odbioru – jedyną „nagrodą” są konsekwencje, które mogą cię spotkać.