Korzystasz z tych stron internetowych? Lepiej przestań

Amerykańskie służby, a konkretnie to oddział FBI w Denver, ostrzegają przed stronami internetowymi, które oferują darmowe konwertowanie plików z jednego formatu na inny. Ich zdaniem mogą one być niebezpieczne.

Korzystasz z tych stron? To przestań

FBI sugeruje, że tego typu strony są często używane przez cyberprzestępców do kradzieży naszych danych.

Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC

Cyberprzestępcy na całym świecie używają dowolnego rodzaju bezpłatnego konwertera dokumentów lub narzędzia do pobierania. Może to być strona internetowa twierdząca, że konwertuje jeden typ pliku na inny, na przykład plik .doc na plik .pdf. Może również twierdzić, że łączy ze sobą pliki, np. kilka .jpg w jeden .pdf. Podejrzany program może również twierdzić, że pobiera pliki MP3 lub MP4.

W rzeczywistości tego typu strony mają być wykorzystywane do kradzieży naszych danych, w tym między innymi adresu e-mail oraz haseł. Służby co prawda nie tłumaczą, w jaki dokładnie sposób się to dzieje, ale chodzi o zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem.