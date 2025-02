Pułapka na Polaków. Tym razem nie chodzi o żadną fakturę

Cert Polska ostrzega - mamy do czynienia z nową falą maili, które mają na celu jedno. Pozbawić pieniędzy przedsiębiorców. A wszystko zaczyna się całkiem zwyczajnie. Mailowa prośba o podanie najlepszej oferty i ceny brzmi w porządku? Nie w tym przypadku. Przedsiębiorcy powinni być wyjątkowo czujni. Cyberoszuści właśnie zaczęli rozsyłać na ich firmowe skrzynki takie fałszywe maile, które najlepiej zignorować, bowiem więcej niż pewne jest to, że nie wyniknie z nich nic dobrego. To tylko kolejny atak na przedsiębiorców i ich skrzynki mailowe. Pod żadnym pozorem nie klikajmy w żadne linki, ani też nie otwierajmy załączników. To tylko kolejna próba wyłudzenia naszych danych i dobrania się do konta, tym razem firmowego.